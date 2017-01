Benoît Hamon tend la main à Mélenchon et Jadot pour construire une "majorité durable"

"Ce soir, la gauche relève la tête, regarde vers le futur, et elle veut gagner". Dans sa première allocution après l'annonce de sa large victoire à la primaire de la gauche, Benoît Hamon a salué la "gauche vibrante" qui l'avait désigné candidat officiel du parti socialiste.





Fort de ses 58%, le candidat désigné à la présidentielle a appelé au rassemblement. Rassemblement avec le camp de l'ancien Premier ministre Manuel Valls mais au délà : il a ansi tendu la main à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon . "Dès lundi, je proposerai à tous les candidats à cette primaire mais aussi à tous ceux qui se reconnaissent dans la gauche et l'écologie politique, en particulier Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, de ne penser qu'à l'intérêt des Français. Je leur proposerai de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable pour le progrès social, écologique, et démocratique".





Candidats respectifs de la France insoumise et d'Europe Ecologie-Les Verts, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se sont lancés dans la course à l'Elysée sans passer par la primaire organisée par le PS, qui a réuni sept candidats.





"Je sais ce que je dois à Michel Rocard", a encore précisé Benoît Hamon. "J'ai la conviction que face à une droite des privilèges conservatrice et une extrême droite destructrice, notre pays a besoin de la gauche".