VIDÉO - Quand le discours (personnel) de Manuel Valls est inspiré de Nicolas Sarkozy...

Il a souvent été surnommé le "Sarkozy de la gauche". Manuel Valls a offert ce dimanche aux commentateurs une occasion de plus de le comparer à l'ancien Président de la République. Après sa défaite à la primaire de la gauche, le candidat perdant a en effet livré une fin de discours teintée d'émotion en évoquant sa vie privée, et notamment sa vie de famille.





Mais cette page personnelle n'est pas sans rappeler celle prononcée le 20 novembre dernier par Nicolas Sarkozy, après sa défaite à la primaire de la droite et du centre. "Je me dois d'apporter davantage d'attention aux miens" a notamment déclaré Manuel Valls. De son côté, l'ex-chef d'Etat avait évoqué la nécessité "d'aborder une vie avec plus de passion privée que publique."