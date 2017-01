VIDÉO - Revenu universel : le débat fait rage entre les candidats à la primaire du PS

En tête des opposants au revenu universel, Arnaud Montebourg. L’ancien ministre de l’Economie, encore favorable à la mesure en 2012, reconnaît son "évolution personnelle sincère" sur le sujet. Ce mardi sur LCI, il a éreinté une idée "qui n’a pas de sens".





De son côté, la radicale Sylvia Pinel se dit "inquiète"face à une telle proposition", qui coûterait selon elle "plus cher que le budget de l’Etat". Pour Vincent Peillon, le risque du revenu universel est "l’effet d’exclusion". "L’idée sous-jacente : c’est le revenu minimum pour tout le monde et puis je ne m’occupe plus de toi", a-t-il estimé auprès de nos confrères de La Vie.





François de Rugy se moque pour sa part de cette mesure. "C’est un peu le dernier truc à la mode, si vous me permettez l’expression, ce revenu de base. Mais dès qu’on creuse un peu, plus personne ne dit et ne pense à la même chose", a-t-il déclaré sur i<Télé le 3 janvier dernier. Une chose est sûre, le revenu universel sera l'un des sujets essentiels des trois débats télévisés au cours desquels tous vont s'affronter.