Vincent Peillon ne reconnaît pas Axelle Lemaire dans le TGV... à cause de "son gros pull" et de "son rhume"

Parti du gouvernement en mars 2014, un mois avant qu'elle n'y arrive, Vincent Peillon n'a pas croisé la secrétaire d'Etat au numérique au sein de l'exécutif. De là à ne pas reconnaître sa camarade du Parti socialiste...





Alors, pour sa défense, Vincent Peillon invoque... le look de son interlocutrice. "Elle n'était pas, comment dire, dans son costume de fonction", tente le candidat à la primaire. Avant de préciser qu'il n'était pas forcément facile de la reconnaître "en pull, avec le nez enrhumé et en jean". Une bien belle image donnée de la ministre qui voyageait alors à titre privé... Mais Vincent Peillon tente vite de rattraper le coup, avec un peu d'humour - "Je deviens plus vieux" -, puis en assurant qu'il ne savait pas qu'un journaliste assisterait à cette scène. Avant de lancer à l'adresse d'Axelle Lemaire :