Vincent Peillon s'attaque au "fascisme rampant de Madame Le Pen"

Vincent Peillon, qui s'était plaint du "traitement de faveur" réservé à Manuel Valls en raison de son invitation à L'Emission politique le 5 janvier sur France 2, était l'invité ce mardi d'une émission plus courte, L'Entretien politique. 30 minutes pour convaincre au lieu de deux heures, alors il fallait aller droit au but.





L'ancien ministre de l'Education est donc très nettement passé à l'offensive s'attaquant d'abord à ses concurrents directs : Manuel Valls, accusé d'avoir "provoqué dans la gauche des fractures profondes", puis Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, qui "ont été ministres plus longtemps que lui et sont sortis du gouvernement pour le critiquer de façon très systématique et brutale".