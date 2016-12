Vœux 2017 : Manuel Valls rend hommage aux services publics, "colonne vertébrale de la France"... et vise Fillon

Manuel Valls, veste et col roulé, en premier plan devant les sapeurs-pompiers de l'Essonne. Le candidat à la primaire de gauche a profité d'une tournée dans l'Essonne, samedi après-midi, pour adresser ses voeux aux Français, trois heures avant François Hollande.





Dans cette vidéo publiée sur son compte Twitter, l'ex-Premier ministre rend un hommage appuyé aux services publics, qui sont "la colonne vertébrale de la nation", et tout particulièrement "aux agents qui assurent cette nuit [du 31 décembre] la sécurité et la solidarité". Manuel Valls cite pêle-même les médecins et les personnels des urgences hospitalières, mais aussi, ancien ministre de l'Intérieur oblige, les sapeurs-pompiers devant lesquels il se tient et bien sûr les forces de l'ordre, tout particulièrement sollicitées pour le réveillon.