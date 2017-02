EXCLUSIF - La nouvelle vie new-yorkaise d'Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers

Elle a encore du mal à y croire, et pourtant. Depuis le 31 janvier dernier, Iris Mittenaere est miss univers. La jeune femme a commencé une nouvelle vie à New York. L’étudiante en chirurgie dentaire de 24 ans a posé ses valises dans l’appartement mis à sa disposition sur la sixième avenue à New York, une ville qu’elle découvre des étoiles plein les yeux pour la toute première fois.





Désormais, Iris Mittenaere est suivie par le comité Miss Univers, dont le QG se situe à deux pas de chez elle. Chaque jour, la Française s’y rend afin de préparer ses apparitions publiques et les ses échanges avec la presse. Un quotidien fait de paillettes mais aussi de contraintes : la belle Iris n'a pas vraiment le choix des robes et doit se soumettre aux interviews... même dans le froid de l'hiver new-yorkais.