Grands Reportages du 1 avril 2017 - Huissiers : les mal aimés

Retards de loyers, factures impayées, saisies : chaque année en France, près de 3 000 huissiers œuvrent pour recouvrir plus de huit milliards d'euros de dettes. Ils traquent les débiteurs et font exécuter les décisions de justice avec poigne. Souvent mal perçus, ils interviennent, pourtant, aussi pour aider les particuliers à faire valoir leurs droits. Ces serviteurs de la justice dressent près de deux millions de constats par an. Une équipe de Grands Reportages a suivi cinq huissiers dans leur mission pour découvrir la réalité de cette profession où la routine n'existe pas. Un reportage de Benjamin Colmon Images : Yvain Bois et David Georgeon Montage : Pierre-Alexandre Ballois Agence de presse : KM Productions