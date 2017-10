Grands Reportages du 1 octobre 2017 - Ma première colo

Ma première coloUn reportage de Charlotte MarieImages : Guillaume Viart et Julien BressonSon : Sylvain Decosse Montage : Olivier Leplan, Gael Hubert, Emmanuel Charieras, Raynald Lellouche et Sylvie MilletAgence de presse : Capa Presse Chaque année, près d'un million d'enfants français part en colonie de vacances. Si pour beaucoup c'est un rituel estival, pour certains, c'est le tout premier départ. Premières séparations avec les parents, première découverte de la vie en collectivité… Cette nouvelle expérience est un chamboulement : en quelques jours seulement, les enfants apprennent à être plus autonomes, à se faire de nouveaux amis et à accepter les règles de vie en communauté. Pour les encadrer, des animateurs de tous âges. Parmi eux, des stagiaires apprennent les rudiments du métier, pour passer leur brevet d'animateur, le BAFA. Tous vont passer leur première colonie de vacances au domaine de Camieta, sur la côte basque. Pendant quinze jours, une équipe de Grands Reportages a suivi quatre enfants et deux animateurs qui se plongent pour la première fois dans le grand bain des colonies de vacances.