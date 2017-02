Grands Reportages du 11 février 2017 - Pour l'amour de la terre

Pour l'amour de la terre - Depuis plusieurs années, les agriculteurs font face à une crise sans précédent. Chaque jour, des exploitations ferment en France. Pourtant certains continuent à se battre "pour l'amour de la terre"… et trouvent des solutions toujours plus originales. Pendant plusieurs mois une équipe de Grands Reportages a suivi trois éleveurs : Louis qui se bat pour garder ses vaches ; Charlotte qui a décidé de remettre au goût du jour la ferme de ses parents ; et la famille Vanhaecke, qui, pour s'en sortir décide de maîtriser toute la chaîne de production. Trois parcours, trois ambitions mais un combat commun… sauver leur exploitation. Reportage : Karima Hamzaoui Images : Igor Sachs Montage : Sabrina Pedeboscq Agence de presse : Editel