Grands Reportages du 12 février 2017 - Vies de flics

Vies de flics - Montpellier, Béthune, Toulouse. Trois villes, trois commissariats, trois univers, trois réalités de la police d'aujourd'hui vues à travers les yeux d'hommes et de femmes qui consacrent leur vie à servir la population. Un mois en parallèle, soixante caméras pour accompagner 24 heures sur 24 Marielle, Phala, David et Thierry à Montpellier, Angélique, Marie-Laure et Alexandre à Toulouse, Cendrine, Thierry et Nicolas à Béthune. Auditions, perquisitions, urgences, flagrants délits, enquêtes… Mais aussi des flics sans uniforme avec leurs sentiments, leurs émotions, leur sens des valeurs, leur fierté d'être policier, leurs moments de doute, leurs parenthèses en famille, et toujours leur vocation intacte, comme au premier jour. Réalisateur : Antoine Baldassari Montage: Stéphane Rolland (Zodiak Media)