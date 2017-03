Grands Reportages du 12 mars 2017 - Au coeur des Enfoirés, l'envers du décor

"Au cœur des Enfoirés : l'envers du décor. "Un reportage de Christian Jeanpierre et Fabrice Allouche. Images : Jean-Yves Mey, Sébatien Maloiseau et Fabrice Allouche. Montage : Pascal Jauffres. Les dessous d'une mission accomplie ! Chaque année, le concert des Enfoirés crée l'évènement. Les plus grandes stars françaises se mobilisent au profit des Restos du Cœur. Cette année, pendant une semaine, la troupe des Enfoirés a réuni près de 80 000 personnes au Zénith de Toulouse, lors de sept représentations. En exclusivité, les équipes de Grands Reportages ont eu accès aux coulisses, à l'envers du décor. Les moments les plus forts sont décortiqués et commentés par les artistes eux-mêmes…