Grands Reportages du 14 octobre 2017 - 4 saisons sur l'autoroute A6

4 saisons sur l'autoroute du soleil Un reportage de Julie LotzImages : Xavier Luizet, Cyril Havoudjian, Arnaud Mansir et Guillaume ViartMontage : Raynald LelloucheAgence de presse : CAPA L'autoroute du soleil est quasiment un monument de notre patrimoine national. L'A6, puis l'A7… 750 kilomètres de bitume qui accueillent 130 millions d'automobilistes, chaque année. C'est la route vers le Sud et les vacances ! Pendant quatre saisons, une équipe de Grands Reportages a partagé la vie de quelques passionnés de l'autoroute du soleil. Il y a ceux qui y passent et ceux qui y travaillent.