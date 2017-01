Grands Reportages du 15 janvier 2017 - Urgences Animaux

Urgences Animaux - Leur métier est souvent méconnu... Il est pourtant l'un des plus passionnants : vétérinaire. Pendant plusieurs mois les caméras de Grands Reportages ont suivi le quotidien de trois d'entre eux. Baptiste est vétérinaire au zoo parc de Beauval. Minh soigne exclusivement les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, à l'hôpital vétérinaire d'Arcueil, en région parisienne. Enfin, Clémence exerce son métier à l'hôpital vétérinaire Nordvet de Lille où elle ne traite que des chiens et des chats. Des histoires d'animaux surprenantes et des aventures humaines passionnantes qui permettent de découvrir un métier très particulier. Un reportage d'Antoine Baldassari Images : S. Brisard, F. Debras, L.Isy-Schwartz, L. Ketterer, M. Liogier, G. Manoukian et P. Plante Montage : Thomas Escaich Agence de presse : Zodiak Fiction & Docs