Grands Reportages du 15 juillet 2017 - Les mordus de Transylvanie

Dans l'esprit de tous, Transylvanie rime avec Dracula. Pourtant, derrière le fameux vampire, ses forteresses imprenables et ses forêts impénétrables, la Transylvanie dévoile un tout autre visage. Quelques Français ont même décidé de s'y installer. Entre la découverte de châteaux grandioses, de villages historiques, la protection des ours sauvages ou la remise au goût du jour local de la gastronomie, une équipe de Grands Reportages a suivi ces passionnés de la Transylvanie. Un reportage de Yohann BensoussanImages : Mickael Collas, Brice Martinelli et Christophe CazaubonMontage : Thomas Gouvrion et John MontupetAgence de presse : Séquence 3 Productions