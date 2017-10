Grands Reportages du 15 octobre 2017 - La vie derrière les murs

La vie derrière les mursUn film écrit par Eric LemassonRéalisé par Eric Lemasson et Alexandre Gosselet Images : Alexandre Gosselet et Eric Lemasson Montage : Alexandre Gosselet(Les productions du moment) En France, il est rare qu'une équipe de télévision soit autorisée à filmer en prison des détenus à visage découvert. Après plusieurs mois de discussion, une équipe de Grands Reportages a filmé pendant six mois le quotidien derrière les murs de ceux que l'on nomme les "Longues peines", au sein du centre de détention de Muret, près de Toulouse. Cette immense prison accueille plus de 600 détenus, tous criminels… Une soixantaine sont condamnés à la réclusion à perpétuité.