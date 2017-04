Grands Reportages du 16 avril 2017 - Voitures d'occasion... Ça passe ou ça casse

S'il est un secteur qui ne connaît pas la crise et qui a même tendance à en tirer profit, c'est bien celui du véhicule d'occasion. Particuliers comme professionnels, tous font de bonnes affaires : vente aux enchères, achat à l'étranger et surtout, sur internet. Revers de la médaille, face à une offre si importante, il est parfois compliqué pour l'acheteur de s'y retrouver. Difficile d'être certain de ne pas se faire arnaquer quand on n'est pas un spécialiste de l'automobile. Un reportage de Sébastien GirodonImages : Julien Boluen, Sébastien Clech et Nicolas TaravelMontage : Stéphane Pascaud (T. Comiti Productions)