Grands Reportages du 16 juillet 2017 - Un été avec la répression des fraudes

L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils sont inspecteurs à la Direction départementale de la Protection des populations : restaurants, supermarchés, mais aussi campings ou clubs de vacances, rien n’échappe à leurs contrôles. Ils scrutent à la loupe l’hygiène et traquent les fraudes et les contrefaçons. Pendant tout l’été, les équipes de Grands Reportages ont suivi des inspecteurs sur le littoral méditerranéen, des Alpes Maritimes au Gard, en passant par le Vaucluse. Un reportage de Xavier Luizet Images : Xavier LuizetMontage : Sylvie Millet(Capa Presse)