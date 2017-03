Grands Reportages du 18 mars 2017 - Les rois des bouchers

Les rois des bouchers - Réalisation : Stanislas Kraland. Images : Florent Hayet et Jean-Pierre Guillerez. Montage : Fabrice Tabourier. Production : Imagissime. La viande fait partie des petits plaisirs de la vie. Un bifteck, une entrecôte, une côte de bœuf… Quelques minutes de plaisir derrière lesquelles se cachent un savoir-faire discret et un travail de titan. Ce sacerdoce, c'est celui des bouchers. La découpe de la viande, la sélection des morceaux est une technique exigeante qui ne permet aucune erreur. Etre boucher, c'est aussi se réveiller à l'heure où tout le monde dort, user de son corps pour transporter et détailler les carcasses à débiter tout en gardant le sourire en toutes circonstances devant les clients. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi des bouchers aux profils particuliers… Une femme qui veut faire partie des meilleurs bouchers de France, un ancien électricien en reconversion qui décide de racheter une petite boucherie et une jeune fille de 17 ans qui se lance dans cette profession très masculine… Des hommes et des femmes passionnés qui contribuent à leur façon à faire vivre un savoir-faire Français.