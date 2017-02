Grands Reportages du 19 février 2017 - Réfugiés : la liberté au bout du voyage

HE WILL NOT DIVIDE US

Shia Labeouf avait dû arrêter son projet artistique, installé à New York depuis l'investiture de Trump, il y a quelques jours. Devant les troubles à l'ordre public, le musée de l'image animée qui l'hébergeait initialement l'a annulé. Ce samedi, le projet a été relancé sur un mur du El Rey Theater d'Albuquerque.