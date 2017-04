Grands Reportages du 2 avril 2017 - Les sopranos du barreau

En France, plus d'un avocat sur deux est une femme. Mais les plus célèbres, les plus médiatisés sont très souvent des hommes. Pourtant, quelques femmes ont réussi à percer dans un milieu où les ténors n'aiment pas qu'on piétine leurs plates-bandes. Certaines d'entre elles sont même devenues très influentes... mais à quel prix. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi quatre "sopranos du barreau"… Immersion dans un univers sans concession. Un reportage d'Olivier Pighetti Images : Olivier Pighetti et Ionut Teianu Montage : Fabienne Kaufinger Agence de presse : Piments Pourpres Productions