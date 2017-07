Grands Reportages du 2 juillet 2017 - Il était une fois au zoo

Huan Huan et Yuan Tzi le couple de pandas, Rungwe l’éléphanteau et Asato le gorille… Depuis quelques années, le zoo de Beauval attire des familles par milliers. Avec 5 700 animaux, 600 espèces et 5 tonnes de nourriture par jour, le zoo est devenu une ville et un spectacle permanent. Dans cette Arche de Noé, tout est mis en œuvre pour sauvegarder les espèces menacées, de l’éléphant aux koalas, des pandas aux lamantins ou aux tapirs. Tous sont nés ici, ou proviennent du programme d’échanges avec les autres zoos européens. Chaque année, 450 bébés naissent dans ce qui est devenu la plus grande maternité sauvage de France. Vétérinaires, soigneurs animaliers, régisseurs… sans oublier la famille Delord qui a créé ce parc il y a 34 ans, nous avons passé six mois avec tous ces amoureux des animaux. Il était une fois au zooUn reportage de Gaël LeiblangMontage : Laurent Lefebvre (Eléphant Doc)