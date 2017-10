Grands Reportages du 21 octobre 2017 - Les secrets d'artificiers

Depuis des décennies, ils font briller les yeux des grands et des petits. Les feux d’artifices font rêver, ils émerveillent, surprennent, fascinent. Mais sait-on seulement que pour produire un spectacle de quelques minutes il faut plusieurs semaines de préparation intense ? Rien n’est laissé au hasard. Des simples croquis à la création 3D, de la fabrication des bombes aux essais grandeur nature sur les champs de tir, le processus prend des mois pour cet art éphémère qui illuminera les ciels; pour quelques minutes seulement... Depuis plusieurs années, des créateurs français ont acquis un savoir-faire exceptionnel et une renommée mondiale. Immersion dans les coulisses des plus grands feux d'artifices, à la découverte d’un monde secret et terriblement exigeant.