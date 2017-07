Grands Reportages du 22 juillet 2017 - Sur la route des brocantes

C’est une chasse au trésor qui se joue chaque jour en France. Avec sa carte, ses énigmes et ses embûches. Chiner est plus que jamais une passion française : troisième loisir national après le football et le cinéma ! Chaque année, 50 000 vide-greniers sont organisés un peu partout en France, contre 5 000 il y a vingt ans. A côté de ces amateurs du dimanche, existent des professionnels de la brocante qui alimentent le marché et créent la tendance. Un reportage de Claire LeisinkImages : Guillaume Martin, Pierre Lascar, Sylvain Pierron et Gary GrabliMontage : Fleurine André et Gaëlle Pidoux (Bonne Compagnie)