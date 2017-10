Grands Reportages du 22 octobre 2017 - Il était une fois : leurs plus grandes " Affaires" épisode 3

Un reportage de Sébastien GirodonRédacteur en chef : Patrice LucchiniImages : Sébastien Girodon et Nicolas BeauchampMontage : Gaël PouvreauAgence de presse : Tony Comiti Productions La série "Il était une fois : leurs plus grandes affaires" propose à des "Grands Flics", des légendes de la Police Judiciaire, de raconter l'enquête qui a bouleversé leur vie, qui a marqué un tournant dans leur carrière. Celle qui hante encore aujourd'hui leur esprit et continue à agiter leurs nuits.