Grands Reportages du 23 juillet 2017 - Mon pays c'est la frontière

Les Pyrénées, une chaîne montagneuse de plus de 600 kilomètres qui sépare la France de l’Espagne. Ici, les habitants ont toujours un pied entre deux pays, entre deux cultures. Il y a Robert, amoureux d’une ligne de chemin de fer oubliée, Jean-Paul, le "chasseur de bornes", à la fois gardien et mémoire de la frontière, ainsi que Sébastien, le douanier qui traque les contrebandiers. Avec Elizabeth et Béatrice, nous découvrirons des anomalies de la frontière, des endroits où l’on est ni vraiment en France, ni vraiment en Espagne. Claire mettra son enfant au monde dans un hôpital transfrontalier qui vient d’ouvrir. Un reportage d’Alexandre Gary et Anne FonteneauMontage : Alex Gary et Marie Luquet (TSVP)