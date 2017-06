Grands Reportages du 24 juin 2017 - Animaux : vous avez demandé les urgences !

Comme les humains, les animaux ont leurs urgences. Un peu partout en France, des cliniques spécialisées sont ouvertes 24 heures sur 24 et on ne compte plus le nombre d’animaux sauvés grâce à ces dispositifs exceptionnels. Pendant plusieurs mois, une équipe de Grands Reportages a suivi trois vétérinaires «urgentistes». Laure travaille dans une clinique en région parisienne. Florence est l’une des vétérinaires les plus réputées de France… Elle intervient uniquement dans les parcs animaliers et les cirques. Tigres, éléphants ou zèbres, la faune sauvage n’a pas de secret pour elle. Enfin, Xavier est un Corrézien d’adoption. Ce vétérinaire de campagne s’est spécialisé, par la force des choses, dans la race limousine. Il est aujourd’hui rompu aux interventions d’urgence. Trois profils de vétérinaires bien différents, mais une passion commune pour les urgences… Un reportage de Jean-Charles Lassus Images : Raphaël de Vellis Montage : Géraldine Dupuis Editel