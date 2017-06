Grands Reportages du 25 juin 2017 - Avec les limiers de la lutte contre le travail au noir

Vingt milliards d’euros : c’est ce que coûterait chaque année le travail dissimulé. Sans cette fraude, il n’y aurait plus de déficit de la Sécurité Sociale. Pour lutter contre ce fléau aux multiples facettes, l’Etat renforce les contrôles et multiplie les initiatives. Les équipes de Grands Reportages ont suivi pendant plusieurs mois des inspecteurs de l’URSSAF et de la direction du travail… Une enquête édifiante. Un reportage d’Elise Richard Images : Marie-Laure Gautier, Richard Montrobert, Sébastien Clech, Antonin Marcel et Candice Baudin Montage : Clotilde Bourguignat (Production : Tony Comiti)