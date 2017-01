Grands Reportages du 29 janvier 2017 - Camden : la police du futur

Camden : la police du futur - Camden, 77.000 habitants, est la ville la plus pauvre et la plus dangereuse des Etats-Unis. 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Et l’on y tue douze fois plus que la moyenne nationale. Il y a trois ans, la situation était tellement désespérée que les autorités fédérales ont décidé d’en faire un laboratoire de la police du futur. Pendant plusieurs semaines, les équipes de Grands Reportages ont pu suivre ces "policiers du futur", mais aussi aller à la rencontre des gangs de trafiquants qui alimentent en drogue toute la ville de Philadelphie. Un reportage de Hugo Van Offel Images : Rémi Cadoret Montage : Etienne Perrone CBA prod / Altapress