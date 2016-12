Grands Reportages du 31 décembre 2016 - La folie du music-hall

La folie du music-hall - Le music-hall fait rêver toujours plus de Français. Ils sont autodidactes, amateurs passionnés ou futurs professionnels. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour réaliser leur rêve au quotidien. Entre strass, paillettes et grosses galères, pendant plusieurs mois, les équipes de Grands Reportages ont suivi des fous de cabarets. Un reportage de Cyrille Massey et Antoine Schmidt Images : Antoine Schmidt, Cyrille Massey, Julien Diaz, Véronique Billaux Leclerc, Christophe Obry et Nicolas Voisin Montage : Claire Aubinais, Pascal Hainaut et Oktay Sengul Agence de presse : Galaxie Presse