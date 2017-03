Grands Reportages du 4 mars 2017 - La dernière séance

La dernière séance - C'est un combat de chaque instant…faire vivre les petits cinémas de campagne. Face à Internet, au streaming et à l'explosion des multiplex, les mini-cinémas ont bien du mal à résister. Pourtant un tiers des Français continuent de fréquenter les mini salles de quartiers ou du fin fond des campagnes. Des salles souvent tenues par des fondus du 7ème art, des hommes et des femmes qui déploient des trésors d'ingéniosité pour donner envie. En Lorraine, en Isère, sur la Garonne ou au Touquet, une équipe de Grands Reportages a suivi le combat permanent de ces hommes et de ces femmes… pour que les cinémas de campagne continuent d'exister. Un reportage de Céline DesteveImages : François ChambeMontage : Gaelle PidouxAgence de presse : 5Bis productions (60')