Grands Reportages du 5 février 2017 - Trafic d'armes, au coeur de l'enquête

Trafic d'armes, au coeur de l'enquête - C'est un document exceptionnel. Pendant plus d'un an, une équipe de Grands Reportages a pu suivre les services de police et de gendarmerie qui luttent contre les filières d'approvisionnement d'armes de guerre sur le territoire français. Pour la première fois, "l'OCLCO" : l'Office Central de lutte contre le crime organisé de la Direction Centrale de la Police Judiciaire a accepté que les enquêtes du "groupe armes" et celles de la "BRI" soient suivies par des caméras. Une immersion rare. Un reportage de Christine Lenief Montage : Sébastien Deron (Press & Co)