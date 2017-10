Grands Reportages du 7 octobre 2017 - Devenir propriétaire : l'aventure d'une vie !

Acquérir son propre toit, c'est le rêve de neuf Français sur dix, mais le chemin qui mène à la propriété est souvent semé d'embûches. Comment éviter les pièges et acheter au bon prix ? Plusieurs couples se sont lancés dans cette grande aventure sous l'œil de notre caméra. Pendant un an, nous les avons suivis étape par étape, pour le meilleur et pour le pire.