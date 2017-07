Grands Reportages du 8 juillet 2017 - Affaires classées, sur la piste des tueurs...

C'est une révolution dans les enquêtes criminelles : aujourd'hui, 15, 20, 30 ans après un crime, grâce aux progrès de l'ADN, on peut trouver un meurtrier. Des centaines de vieux dossiers jusque-là oubliés par la justice, des cold cases peuvent désormais être rouverts et élucidés. Un immense espoir pour des familles qui parfois n'y croyaient plus... Un film de Michèle Fines Images : Vincent Kelner, Thomas Lelong, François Gagnant, Marie-Laure Gautier, Nicolas Moscara, Jean-Etienne Mach, Julia Le Correc et Frédéric BallandMontage : Frédéric Decossas (Productions Tony Comiti)