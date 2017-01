JT 13 H – "Tintin au pays des Soviets" débarque en couleur dans les librairies

En janvier 1929, les lecteurs du "Petit XXe" découvraient Tintin et sa première aventure. 30 ans plus tard, la bande dessinée "Tintin chez les Soviets" sort en couleur mercredi 11 janvier. Philippe Godin et Michel Bareau, tintinologues invétérés, retracent la genèse de cet album fondateur de l’œuvre d’Hergé.