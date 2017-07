L'invité de 8h45 du 11 juillet 2017 : Gaspard Koenig, professeur de philosophie, fondateur de "Génération Libre". Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Adrien Gindre. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle… Le philosophe analyse le début de mandature d’Emmanuel Macron qui s’inscrit dans une "tradition française très libérale" mais estime que le Président n’est pas du tout libéral sur "sa conception des institutions". Pour lui, il faut aussi arrêter "d’opposer les marchés et les États" et "les organisations syndicales ne représentant pas les exclus du travail". L’intégralité de son interview à découvrir ci-dessus.