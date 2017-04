L'invité de 8h45 du 13 avril 2017 : François Asselineau, candidat UPR à l'élection présidentielle

L'invité de 8h45 du 13 avril 2017 : François Asselineau. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Amandine Bégot. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Le candidat UPR à l'élection présidentielle aborde plusieurs thèmes de sa campagne, à commencer par l’Europe, puisqu’il dit être le seul à proposer "une vraie sortie de l’Europe", contrairement à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Ensuite, il dénonce les sondages qui ne le créditent que de 0,5 % et se sent "sous-estimé". Enfin il aborde l’actualité internationale et qualifie Donald Trump notamment de "personnage fantasque" tout en dénonçant ses dernières décisions.