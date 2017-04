L'invité de 8h45 du 14 avril 2017 : Nathalie Arthaud, candidate pour Lutte Ouvrière. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Amandine Bégot. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

La candidate pour Lutte Ouvrière explique plusieurs points de son programme et son défi afin que les "travailleurs se retrouvent dans son vote". Elle propose notamment la révocation des élus et affiche sa défiance vis-à-vis de la classe politique. Enfin elle est interrogée sur sa première décision politique si elle est élue, la première personne qu’elle rencontrera et le premier objet qu’elle posera sur son bureau à l’Elysée.