L'invité de 8h45 du 2 mars 2017 : Edwy Plenel, journaliste et fondateur de Mediapart

L'invité de 8h45 du 2 mars 2017 : Edwy Plenel. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Audrey Crespo-Mara. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Le journaliste politique, fondateur de Mediapart, s’exprime sur l’affaire Fillon et le fait que, cette fois-ci, c’est le Canard Enchainé qui l’a sortie. Il se réjouit que d’autres médias leur aient emboité le pas. Il n’est pas tendre avec les politiques, un "monde corrompu" selon lui. Il estime qu’avec ces affaires, "on abime la démocratie", et que le cas Fillon est symptomatique du "familialisme et du clientélisme qui règne au Parlement". Enfin il pense que François Fillon "va dans le mur comme le Titanic".