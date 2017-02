L'invité de 8h45 du 28 février 2017 - Alain Duhamel : "Marine Le Pen, c’est la Trump française"

L'invité de 8h45 du 28 février 2017 : Alain Duhamel. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Audrey Crespo-Mara. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Alain Duhamel, qui sera présent tous les mardis à 8h40 sur LCI pour décrypter l’actualité politique, revient sur ce début de campagne. Une campagne qu’il qualifie de « baroque avec des rebondissements inattendus ». Il estime qu’au second tour, il pourrait y avoir deux candidats « antisystème ». Il égratigne au passage Marine Le Pen, qu’il compare à Donald Trump et pense que François Fillon peut encore remonter la pente. Enfin pour lui, deux candidats sont dans une bonne dynamique : Emmanuel Macron et Marine Le Pen.