L'invité de 8h45 du 28 mars 2017 : Alain Duhamel, journaliste et essayiste. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Audrey Crespo-Mara. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Alain Duhamel aborde quatre grands thèmes de l’actualité comme tous les mardis. D’abord sur la grève générale en Guyane, un territoire des DOM-TOM qui n’est "jamais traité comme les autres dans l’urgence", dit-il. Ensuite, il se penche sur la visite de Marine Le Pen à Vladimir Poutine et pointe du doigt une certaine ingérence du président russe dans les affaires politiques françaises. Enfin, il analyse l’actualité politique française avec une campagne qui n’a pas encore commencé selon lui, et une lutte à gauche entre Valls-Hamon et Macron qui ne servira pas au Parti socialiste.