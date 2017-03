L'invité de 8h45 du 29 mars 2017 : Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France

L'invité de 8h45 du 29 mars 2017 : Nicolas Dupont-Aignan. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Amandine Bégot. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Le candidat de Debout la France se dit d'abord "non surpris" par le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron. Surtout il veut s'adresser à tous les Français. Il propose un projet de "rupture sérieuse", et pense être le seul à pouvoir contrer Emmanuel Macron. Sur l'Europe, il dit ne pas vouloir le "Frexit" mais "reconstruire l'Europe". Enfin il veut augmenter le budget de la santé et déplore le fait que les banques ne lui prêtent pas d'argent. Toutes ces propositions qui sont rassemblées dans un livre qui vient de sortir.