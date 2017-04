L'invité de 8h45 du 5 avril 2017 : Stéphane Guillon, comédien

L'invité de 8h45 du 5 avril 2017 : xxx. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Audrey Crespo-Mara. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Le comédien et humoriste dresse un portrait peu flatteur des candidats à quelques jours du premier tour de l’élection présidentielle. Alors qu’il sera sur les planches les 5, 6 et 7 mai prochain (donc pendant le second tour), il estime que tous ont un problème "d’exemplarité". Surtout, que certains d’entre-eux, comme François Fillon, lui donnent de l’inspiration et lui "assurent du boulot". Il déclare ainsi que si ce dernier est élu, il "distribuera des cartes vitales" à tout le monde. Enfin, pour lui, "Macron est maillot jaune", alors il est normal qu’il soit attaqué.