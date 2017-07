L'invité de 8h45 du 6 juillet 2017 : Serge Moati, réalisateur et journaliste. Cette vidéo est issue de l’interview de LCI Matin de 8h45 réalisée par Amandine Bégot. Au programme : invités, analyses, reportages, décryptages sur l'actualité politique, sociale et culturelle…

Le réalisateur et journaliste réagit l’hommage fait à Simone Veil et sa future entrée au Panthéon. Une bonne décision selon lui, puisqu’elle était "une femme magnifique et digne". Un signe aussi bouleversant pour les Juifs de France. Sur Emmanuel Macron, il estime que son début de mandat est très bon sur le plan de l’image mais que le fait de ne pas faire de discours au 14-Juillet n’est "pas une bonne chose". Enfin, il évoque les documentaires politiques qu’il prépare pour la rentrée.