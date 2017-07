L'invité politique de 8h15 du 11 juillet 2017 : Thierry Solère, député LR - Constructifs des Hauts-de-Seine

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 11 juillet 2017 réalisée par Adrien Gindre sur LCI avec Thierry Solère. Le député LR des Hauts-de-Seine revient sur l'ambiance qui règne au sein du parti Les Républicains. Lui qui fait partie du groupe "Les Constructifs" prône la discussion et admet qu'il ne participera pas au bureau politique de ce mardi soir. Selon lui, la défaite à l'élection présidentielle est due en grande partie aux gens qui ont "poussé François Fillon à continuer" après les affaires alors qu'il avait déclaré le contraire. Il demande aussi aux adhérents de trancher sur le parti et ne regrette pas son élection au poste de questeur alors qu'elle était promise à Éric Ciotti. Enfin, il trouve "désolant" le fait que certains pensent plus à la prochaine élection qu'à la France.