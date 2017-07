L'invité politique de 8h15 du 22 février 2017 : Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 6 juillet 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI avec Christophe Castaner.

Le porte-parole du gouvernement fait un bref état des lieux politique quelques jours après le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès et celui du Premier ministre Edouard Philippe. Tout d'abord, il rappelle que les baisses en tous genres se feront petit à petit, et non au 1er janvier prochain. Il affirme au passage qu'il y aura davantage de baisses d'impôts que de hausses, mais surtout que tous les ministères seront touchés par des économies puisqu'il "faut trouver 5 milliards d’euros". Il évoque ensuite le droit d’asile et avoue que la France "n’a pas la capacité d’accueillir des migrants". Enfin il élude la question de la présence de Donald Trump au défilé du 14-Juillet.