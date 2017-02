L'invité politique de 8h15 du 22 février 2017 : Hervé Morin, président Les Centristes

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 22 février 2017 réalisée par Audrey-Crespo Mara sur LCI avec Hervé Morin. Le président des Centristes et de la région Normandie revient sur les différences au sein des élus du centre, ses désaccords avec François Bayrou et le peu d’estime qu’il a pour Emmanuel Macron dont il estime qu’"il n’a rien fait". Il revient enfin sur la nécessaire entente entre les Républicains et le Centre pour gagner la présidentielle.