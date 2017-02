L'invité politique de 8h15 du 28 février 2017 : Nicolas Hulot, président de la Fondation pour la nature et l’homme

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 28 février 2017 réalisée par Audrey-Crespo Mara sur LCI avec Nicolas Hulot. Aujourd’hui, le président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme revient sur les programmes de plusieurs candidats qui mettent l’écologie au cœur de leurs idées. Pour lui justement, les idées sont plus importantes que les hommes, et il veut que tous les candidats portent haut les valeurs de l’écologie. Une écologie qui doit être "portée à sa haute dimension".