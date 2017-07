L'invité politique de 8h15 du 28 juillet 2017 : Laurence Parisot, ancienne présidente du Medef

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 28 juillet 2017 réalisée par Adrien Borne sur LCI avec Laurence Parisot. L’ancienne présidente du Medef se penche sur plusieurs sujets d’actualité, à commencer par la nationalisation des chantiers navals STX par l’État. Une "négociation" selon elle, plus qu’une nationalisation dans une situation où deux entreprises ne sont pas d’accord. Elle estime qu’il faut trouver un "équilibre entre gouvernance et orientation stratégique". Enfin sur la polémique Muriel Pénicaud, elle élude la question et préfère mettre en avant son "excellent travail".