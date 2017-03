L'invité politique de 8h15 du 28 mars 2017 : Louis Aliot, vice-président du FN et député européen

Retrouvez l’interview politique de LCI Matin du 28 mars 2017 réalisée par François-Xavier Ménage sur LCI avec Louis Aliot, vice-président du FN et député européen.

Le vice-président du FN revient sur la rencontre entre Marine Le Pen et les grands patrons français, dont le MEDEF. Une rencontre nécessaire selon lui parce que les difficultés économiques et le chômage grandissent. Il s'attarde aussi sur la Guyane, un territoire abandonné depuis des années alors qu’il est essentiel pour la France. Enfin il n’élude pas le sujet de l’Europe et "une Europe à 28 qui ne veut plus rien dire" selon lui, ou la question des prêts bancaires que le FN ne parvient pas à obtenir.